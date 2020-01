Lazaro saluta l’Inter: “Grazie ai tifosi per il sostegno. Era il passo giusto da fare”

Valentino Lazaro è ufficialmente passato in prestito al Newcastle fino al termine della stagione. Prima di iniziare la sua nuova avventura, l’esterno austriaco ha voluto ringraziare i tifosi dell’Inter sui social:

“Grazie tifosi per il vostro sostegno sin dal primo giorno in questa grande squadra! Questo per me ora è il passo giusto da fare per giocare di più e poter dimostrare cosa so fare! Grazie al club per questa possibilità. Ai miei compagni di squadra dell’Inter auguro ogni bene nella lotta allo scudetto e agli avversari. Ci vediamo, il vostro Tino!”.