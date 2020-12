Mercato, la Lazio sfida l’Inter per Gomez. Nerazzurri in vantaggio sull’ingaggio, ma…

L’Inter segue con grande attenzione la situazione Papu Gomez. L’argentino, al capolinea con l’Atalanta, piace ai nerazzurri che stanno provando a regalarlo a Conte nel mercato di gennaio. L’Inter spinge per il prestito gratuito di sei mesi, mentre i bergamaschi vorrebbero monetizzare subito con una cessione a titolo definitivo.

Secondo quanto si legge su Sportmediaset, “La trattativa si preannuncia difficile, sono attese novità nei prossimi giorni, ma in questo stallo prova ad inserirsi la Lazio, già in passato sulle tracce del giocatore, che vorrebbe rimpiazzare il partente Caicedo (la Fiorentina è in pole) con il capitano dell’Atalanta, a cui offrirebbe un contratto biennale e lo stesso stipendio garantito oggi all’attaccante dell’Ecuador (circa 2 milioni di euro). Uno stipendio più basso rispetto a quello che offre l’Inter, senza contare che il Papu vorrebbe mettere la propria firma su un contratto triennale, ma ad oggi quello tra nerazzurri e biancocelesti è un vero e proprio testa a testa”.