TMW – Mercato, Inzaghi verso l’Inter. La Lazio ha già scelto il sostituto, contatti avviati

Simone Inzaghi, con ogni probabilità, sarà il futuro allenatore dell'Inter in sostituzione di Antonio Conte. La Lazio, dopo aver bloccato la trattativa per il rinnovo di contratto con l'attuale tecnico, si sta già guardando attorno per cercare il futuro tecnico. E, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, avrebbe scelto Sinisa Mihajlovic: