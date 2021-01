TMW – Mercato Inter, insidia Leeds per De Paul: in estate tentativo degli inglesi

Il Leeds, per l’Inter, resta un’insidia forte nella corsa a Rodrigo De Paul. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il club inglese, che difficilmente farà un’offerta in questo mercato di gennaio, effettuerà un tentativo concreto la prossima estate, data la grande ammirazione di Bielsa nei suoi confronti.

Già nella scorsa sessione estiva, infatti, il Leeds aveva provato a portare il calciatore in Inghilterra, senza però riuscirci. Una porta che, però, potrebbe presto riaprirsi. Anche se, come vi abbiamo riportato, l’Inter resta in vantaggio.

(Fonte: TMW)