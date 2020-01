Leonardo difende Icardi: “Ma quale crisi, ha fatto cose enormi. Riscatto? Esiste opzione scritta”

Terza partita consecutiva senza gol per Mauro Icardi e in Francia si parla già di un giocatore in crisi. Ma il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, al termine della gara ha difeso a spada tratta l’argentino: “Volevo dire qualcosa su Icardi. Ho sentito: “tre partite, problemi, crisi”. Ma per favore… Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite nella sua prima stagione, onestamente ha fatto una cosa enorme“. Il dirigente parla poi della possibilità di riscattare l’attaccante esercitando l’opzione di acquisto stabilita con l’Inter la scorsa estate: “Abbiamo tempo. L’opzione è scritta, esiste. Abbiamo i tempi giusti, abbiamo molte cose da fare. Anche se la finestra di mercato è aperta, devi rimanere concentrato su ciò che stai facendo”.

(footmercato.net)