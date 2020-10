Sky DE – Leonardo vuole Brozovic al PSG: proposto Paredes all’Inter. Affare difficile per 3 motivi

Dopo la notizia rilanciata dalla Francia e da RMC Sport, arrivano conferme anche da Sky Deutschland in merito all’interesse del Paris Saint Germain per Marcelo Brozovic.

Max Bielefeld, giornalista di Sky Sport DE, annuncia che Brozovic è in trattativa con il PSG, Leonardo lo vuole e c’è un’idea di uno scambio con Paredes oppure con un prestito con diritto di riscatto. La trattativa va avanti, sebbene sia complicata per il semplice fatto che la chiusura del calciomercato è sempre più vicina ma anche perché Paredes non è intenzionato a lasciare Parigi e anche lo stipendio di Brozovic rappresenta un problema per il PSG.