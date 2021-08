Sky Sports – Lewandowski ha deciso di lasciare il Bayern Monaco. Il club chiede 100mln

Robert Lewandowski ha deciso di provare una nuova esperienza e lasciare il Bayern Monaco. Ecco la posizione del club tedesco

Robert Lewandowski ha deciso di provare una nuova esperienza e lasciare il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato in Inghilterra da Sky Sports, infatti, l'attaccante polacco, in Baviera dal 2014 e 56 gol nella scorsa stagione, avrebbe infatti espresso alla dirigenza del club tedesco la volontà di provare una nuova esperienza in un altro top club prima di compiere 35 anni, ovvero nel giro di due anni.