Libero – Inter vicinissima a Young: le ultime. Esposito, rinnovo pronto. Vidal ed Eriksen…

“L’Inter è vicinissima ad Ashley Young”. Apre così l’articolo di Libero in merito all’esterno inglese che potrebbe essere il primo rinforzo dell’Inter. Le parole di Solskjaer portano a ritenere validal’idea di un addio già a gennaio sebbene lo United non sia così propenso a liberarlo con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. “Una situazione simile a quella di Eriksen, 27 (che dice no allo United), e soprattutto di Vidal (32): l’agente del cileno è tornato a Milano, ma il Barcellona non molla”, spiega Libero che chiosa confermando come l’Inter stia preparando il rinnovo di Esposito, da firmare dopo il 2 luglio (quando il giocatore diventerà maggiorenne).