Prima Martinez, ora Palacios: linea verde Oaktree, sarà rivoluzione Inter nel 2025

Volendo, l’infortunio di Buchanan ne ha creata una non prevista. E la scelta non è stata di tappare semplicemente un buco, ad esempio tesserando Ricardo Rodriguez per una sola stagione. Piuttosto, si è scelto di investire su un prospetto. Palacios, con i suoi 21 anni, ha proprio queste caratteristiche. Peraltro, non si è trattato di una scelta al risparmio, perché il suo costo è superiore a quello che avrebbe avuto Rodriguez. Insomma, è stato un investimento per il futuro (6,5 milioni per il cartellino più 4,5 di bonus) che Oaktree è stato ben felice di sostenere.

Arnautovic e Correa — […] Giusto per comprendere meglio, un’altra opportunità sarebbe nata dall’uscita in tandem di Correa e di Arnautovic. A quel punto, si sarebbe aperto un vuoto nell’organico. E sarebbe stato colmato con l’acquisto di un nuovo attaccante: ovviamente giovane, ma comunque un profilo importante. Esisteva già il via libera di Oaktree in questo senso. Non un'operazione al risparmio, sarebbe arrivato un rinforzo di peso. Anche se non Gudmundsson, “scartato” per le sue vicende giudiziarie.

Per Correa, evidentemente, si proverà comunque fino all’ultimo una cessione. Per Arnautovic, invece, si attenderà la fine della stagione. Quando il suo contratto si concluderà. E, insieme al suo, anche quello dei vari Acerbi, De Vrij, Sommer, Darmian e Di Gennaro. Peraltro, all’elenco, si può aggiungere pure Mkhitaryan, vincolato fino al 2026, ma con una clausola che permette, pagando una penale, di chiudere il rapporto con una stagione d’anticipo.

Giocatori in scadenza — Se Di Gennaro, nel 2025, compirà 32 anni, Sommer, Darmian, Mkhitaryan e Arnautovic andranno tutti per i 36, mentre Acerbi, a febbraio, toccherà addirittura i 37. Difficile, evidentemente, rinunciare a tutti. Anche perché, per sostituirli, occorrerebbe spendere una cifra piuttosto consistente. Inevitabile, però, che più di uno dovrà salutare. E, dunque, occorrerà fare delle scelte, con una serie di variabili di cui tenere conto. Ad esempio, pur avendo già preso il suo sostituto, ovvero il già citato Martinez, per Sommer l’Inter ha comunque in mano un’opzione di rinnovo automatico. Mentre per quanto riguarda Acerbi e De Vrij, essendo dello stesso ruolo, è plausibile che uno dei due possa essere trattenuto. La certezza è che nell'estate 2025, quella del Mondiale per Club, ci sarà un'Inter protagonista sul mercato”, si legge.