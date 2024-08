Non dovrebbe essere oggi il giorno della firma di Tomas Palacios sul contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni

Non dovrebbe essere oggi il giorno della firma di Tomas Palacios sul contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, sono ancora in definizione gli ultimi dettagli tra i nerazzurri e l'Independiente Rivadavia, che aveva chiesto una percentuale sulla futura eventuale rivendita del calciatore.