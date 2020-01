Mercato, Pedullà: “Il Lipsia si inserisce per Lazaro. Newcastle in pole, vuole chiudere…”

Arrivano importanti aggiornamenti dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà in merito al futuro di Valentino Lazaro, esterno classe ’96 in uscita dall’Inter: “Valentino Lazaro ha deciso di lasciare l’Inter per giocare con maggiore continuità dopo una prima parte di stagione che non gli ha dato troppa visibilità. Il Newcastle resta in pole, dopo il recente incontro con l’agente, un gradimento totale confermato dal manager Bruce che ha fretta di chiudere. Proprio per questo nelle prossime ore il Newcastle cercherà di definire gli accordi totali anche per evitare altri inserimenti. Nelle ultime ore di ha provato con decisione il Lipsia ma il club inglese è tuttora in vantaggio e ora vuole chiudere”.