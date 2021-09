SI – Llorente è svincolato e si propone all’Inter: la posizione della società

L'ex attaccante dell'Udinese è alla ricerca di una nuova avventura in seguito alla scadenza del contratto: la situazione

Fernando Llorente si propone all’Inter. Dopo la scadenza del contratto con l’Udinese, l’ex attaccante di Napoli e Juventus tra le altre si è offerto ai nerazzurri come rinforzo per l’attacco. Come riportato da Sportitalia, la dirigenza al momento non sembra intenzionata a trattare con Llorente per proporgli un ingaggio. I nerazzurri considerano completa la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, nonostante i dubbi sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez.