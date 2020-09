TS – Attacco Inter, vice-Lukaku nell’ultima settimana. Il nome è Llorente a meno che…

Dzeko, Giroud, Llorente. Sembra essere questa la ristretta lista dell‘Inter per il rinforzo in attacco. Con lo spagnolo del Napoli al momento in vantaggio rispetto a tutti gli altri. La situazione che l’ex Juventus sta vivendo a Napoli, infatti, è, in ottica nerazzurra, l’ideale per mettere a segno un colpo low cost:

“Parallelamente ai discorsi legati al rinnovo del Toro, procedono le valutazioni sul vice Lukaku, colpo da ultima settimana di mercato. In pole position – a meno che non si aprano scenari interessanti per Olivier Giroud (che, al momento, attende le decisioni della Juve) – c’è Fernando Llorente, chiuso al Napoli dagli arrivi di Osimhen e Petagna, e con un contratto in scadenza nel 2021 che pesa nei bilanci del club di Aurelio De Laurentiis. La situazione ideale per mettere a segno un colpo low cost“.

(Fonte: Tuttosport)