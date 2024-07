Mercato, Samuele Longo giocherà nel Milan Under23

Samuele Longo , ex attaccante dell'Inter, giocherà nel Milan Futuro, la squadra Under23 del club rossonero che militerà nel prossimo campionato di Serie C. Lo scrive Milan News sottolineando che la dirigenza rossonera ha pensato al 32enne svincolato che sarà ovviamente tra i fuori quota della squadra rossonera.

Dopo l'esperienza in nerazzurro, il giocatore ha giocato per Verona, Cagliari, Frosinone, Cremonese, ma anche in Spagna, al Rayo Vallecano, al Girona e al Deportivo La Coruna. Di recente ha anche giocato in Grecia. Ultima stagione ancora in Spagna, al Ponferradina. Nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma.