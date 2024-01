Per il classe '92, prodotto del vivaio nerazzurro, si tratterebbe della settima squadra iberica della sua carriera

Nuova avventura in Spagna per Samuele Longo: l'ex attaccante dell'Inter, secondo quanto rivela gianlucadimarzio.com, si appresta a lasciare il Lamia e la Grecia per approdare al Ponferradina, club militante nella terza serie iberica.