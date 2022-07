Sky – Niente Serie A per Lucca: va all’Ajax per 11 milioni di euro

Niente Serie A per Lorenzo Lucca. Il baby attaccante, accostato soprattutto a Bologna e Sassuolo in questi giorni, andrà all'Ajax: "Accordo totale tra l'Ajax e il Pisa per il passaggio di Lorenzo Lucca al club di Amsterdam. L'attaccante classe 2000 sarà il primo italiano nella storia dei Lancieri. Operazione da 11 milioni di euro (1 per il prestito +10 per il diritto di riscatto) più eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita per il club toscano. Visite mediche programmate per lunedì", riporta Sky.