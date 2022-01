Inter su Scamacca, il Sassuolo stringe per Lucca. Ma c’è distanza col Pisa

Intreccio di mercato sull'asse Milano-Sassuolo. L'Inter vuole Scamacca in estate, il club neroverde si muove per Lucca

È Gianluca Scamacca il principale obiettivo di mercato di casa Inter per rinforzare l’attacco in estate. I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro con largo anticipo per avere una corsia preferenziale a giugno. Come riporta Sky Sport, anche il Sassuolo si sta già muovendo vista la possibile cessione di Scamacca. “In mattinata, per il Sassuolo c'è stato un incontro con il Pisa per Lorenzo Lucca. L'intento dei neroverdi è quello di portare a Reggio Emilia il talento della Serie B, ma al momento c'è ancora distanza con il Pisa per chiudere la trattativa”, si legge.