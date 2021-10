Inter su Luis Alberto? Rischia un’altra esclusione nella Lazio di Sarri

Lo spagnolo è stato di nuovo accostato ai nerazzurri in chiave mercato: è a rischio esclusione per Verona-Lazio di domani

Luis Alberto rischia un'altra esclusione. Lo spagnolo va verso un'altra panchina nella sfida di domani tra Verona e Lazio. L'Inter osserva con attenzione la situazione, dopo i rumors estivi in seguito al malore di Eriksen: il giocatore in biancoceleste è esploso sotto la gestione di Simone Inzaghi. E proprio oggi si è parlato di un possibile scambio tra Inter e Lazio, con Luis Alberto che andrebbe in nerazzurro e Hakan Calhanoglu farebbe il percorso inverso.