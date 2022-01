Luiz Felipe accostato anche all’Inter: la volontà del giocatore e della Lazio

Nelle ultime settimane, all'Inter è stato accostato anche il nome di Luiz Felipe a parametro zero: ecco la situazione

Nelle ultime settimane, all'Inter è stato accostato anche il nome di Luiz Felipe a parametro zero. In scadenza di contratto con la Lazio e già allenato da Simone Inzaghi, il difensore è tra i profili monitorati dai nerazzurri. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: "Il centrale difensivo è uno dei nomi più caldi per il mercato biancoceleste. Non mancano le proposte per il giocatore, ma l'intenzione di entrambe le parti è proseguire insieme: la Lazio resta, dunque, ottimista per il rinnovo", si legge. Il valore di mercato del giocatore è di 18 milioni di euro per Sky.