GdS – Lukaku ha comunicato a tutto il mondo Inter la sua scelta sul futuro

Big Rom ha già preso la sua decisione sul futuro e l'ha comunicata a tutto l'ambiente nerazzurro nelle scorse ore

La decisione di Romelu Lukaku sul suo futuro. Big Rom ha già scelto e ha comunicato a tutto l’ambiente Inter la sua volontà per la prossima stagione. Lo fa sapere oggi La Gazzetta dello Sport: “Ieri Romelu si è allenato tranquillamente ad Appiano Gentile, con il solito impegno e con il consueto garbo. La visita dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio è stata il segnale della vicinanza al gruppo di Simone Inzaghi. In queste ore delicate tutti si adoperano per allontanare il pericolo inglese. È altrettanto evidente, però, che il giocatore ha ormai fatto la sua scelta, tanto da comunicare a tutti la sua intenzione di tornare al Chelsea”, si legge.