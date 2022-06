Sky – Ritorno Lukaku, lui il motore. Ma anche casualità. Perché possa restare…

Diverse cose hanno contribuito al rientro in Italia del belga con i nerazzurri pronti a pensare anche a soluzioni sulla permanenza nella prossima stagione

Contento, contentissimo ed è bastato vedere la sua faccia all'arrivo a Linate. Lukakuè stato il motore del ritorno all'Inter. È stato lui, fortissimamente, a volere l'Inter e ci ha messo la faccia con il nuovo proprietario del Chelsea. Se non ci fosse stato il nuovo proprietario forse difficilmente sarebbe riuscito ad ottenere quanto voleva per come la Granoskaia e Abramovich hanno gestito economicamente il club londinese. "All'interno della narrazione del suo rientro a Milano la bravura del legale, la voglia di Romelu di tornare, ma a volte serve anche la casualità. Se Abramovich fosse rimasto proprietario del Chelsea sarebbe stato molto più difficile chiudere. Questo è un prestito secco a 8 mln con bonus che i nerazzurri sperano di pagare perché sono legati alla vittoria dello scudetto", ha spiegato Marchetti a Skysport.