Lukaku-Chelsea, cessione record per Inter e Serie A. GdS: “Ecco la cifra finale”

I 115 mln di euro complessivi rendono Lukaku al Chelsea la trattativa più remunerativa della storia della Serie A

I 115 mln di euro complessivi rendono Lukaku al Chelsea la trattativa più remunerativa della storia della Serie A. La Gazzetta dello Sport , però, sottolinea come tale cifra vada rivista al ribasso: "Al Manchester United tocca il 6% del totale, vale a dire 6,9 milioni. C’è poi il capitolo del cosiddetto contributo di solidarietà del 5% previsto dalla Fifa, destinato ai club per i quali Romelu è stato tesserato tra i 12 e i 23 anni. In questo caso il Chelsea ha fatto una significativa (ulteriore) concessione ai nerazzurri, rinunciando alla sua spettanza: cioè circa 2,5 milioni", conferma il quotidiano che sottolinea come questa mossa dei Blues abbia poi indotto l'Inter a non insistere sulla richiesta di 120 mln.

Il totale dell'ammontare resta comunque di 105 mln di euro, eccezion fatta per il pagamento pluriennale di Lukaku allo United che, per la Rosea, si stanzia attorno ai 40 mln. "Per il popolo che in lacrime saluta il vecchio sovrano conterà poco, ma da questa vendita in cassa si può far conto grosso modo su 65 milioni di euro, non di più", la chiosa della Gazzetta.