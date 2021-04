Sun – Il Chelsea vuole Lukaku: sul tavolo una cifra monstre. Ma per l’Inter è incedibile

I Blues pronti a riportare Big Rom in Inghilterra, ma per il club nerazzurro è incedibile

Timo Werner continua a faticare con la maglia del Chelsea. Il tedesco, arrivato la scorsa estate per 60 milioni, ha fin qui deluso le aspettative. Il suo bottino è di 11 gol in 45 presenze in tutte le competizioni. Numeri che hanno spinto Thomas Tuchel a chiedere una punta di livello in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il Sun, il tecnico ha due nomi sulla lista: Haaland e Romelu Lukaku .

Arrivare al giocatore del Dortmund è molto complicato, sia per il costo del cartellino che per l'agguerrita concorrenza. Ecco perché i Blues sarebbero pronti a sferrare un attacco deciso per riportare a Stamford Bridge Romelu Lukaku. Secondo il Sun il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo 90 milioni di sterline (103 milioni di euro). Una cifra monstre ma che l'Inter è pronta a rispedire al mittente. Il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di lasciare partire Big Rom, vero insostituibile per una squadra che si accinge a vincere lo scudetto.