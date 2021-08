CorSera – Lukaku-Chelsea, Zhang contestato dalla tifoseria. Inter da rifare

Dopo gli addii di Conte e Hakimi, l'Inter perde un altro pezzo pregiato, Romelu Lukaku

Dopo gli addii di Conte e Hakimi, l'Inter perde un altro pezzo pregiato, Romelu Lukaku . La trattativa col Chelsea procede spedita e il club di Roman Abramovich verserà nelle casse nerazzurre 115 milioni di euro. "Adesso dovrà cominciare una faticosa e fantasiosa ricostruzione per consegnare a Simone Inzaghi una squadra competitiva, capace di difendere con onore lo scudetto. La speranza è che le cessioni siano finite, non c’è da giurarci", spiega il Corriere della Sera .

"Dopo la cessione di Hakimi per 65 milioni, l’Inter ne incassa altri 115 per Lukaku, un totale di 180 milioni, meno di un terzo (30-40 milioni) saranno reinvestiti, gli altri andranno a coprire l’indebitamento della società che, come spiegato dal presidente Steven Zhang, contestato dalla tifoseria, ha l’obiettivo di chiudere il mercato con un attivo di almeno 70 milioni. L’Inter dello scudetto non c’è più".