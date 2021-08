In UK – Inter, su Lukaku clausola rivendita: allo United 5% della cifra finale

Sono ore calde, in casa Inter. I nerazzurri sono alle prese con la possibile cessione del proprio leader, dell'uomo più importante della rosa

Sono ore calde, in casa Inter. I nerazzurri sono alle prese con la possibile cessione del proprio leader, dell'uomo più importante della rosa che, meno di tre mesi fa, alzava al cielo di San Siro il 19° scudetto della storia nerazzurra: Romelu Lukaku. L'attaccante belga è infatti finito prepotentemente nel mirino del Chelsea, pronto a mettere sul piatto circa 130 milioni di euro per strappare all'Inter il suo totem. Ma non tutta la cifra finale finirebbe eventualmente nelle casse di Viale della Liberazione.

Come riporta in Inghilterra il Telegraph, infatti, oltre ai 55 milioni che l'Inter deve ancora al Manchester United (Lukaku è arrivato due anni fa con un accordo di pagamento quinquennale), in favore dei Red Devils è prevista anche una clausola in base alla quale al club inglese spetta il 5% sulla futura rivendita del calciatore.