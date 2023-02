Sky – Lukaku ora fa ben sperare: “Inter lo aspetta, vuole conquistarsi futuro a Milano”

Sprazzi del vero Romelu Lukaku nel derby e prima contro l’Atalanta, in Coppa Italia. Il sito di Sky Sport ha fatto il punto sul momento del belga, tra campo e mercato. Ricordiamo infatti che Big Rom è tornato in nerazzurro in prestito oneroso fino al 30 giugno 2023, senza diritto o obbligo di riscatto:

“Lukaku attualmente fa ben sperare. Tra Atalanta e Milan ha dato messo in mostra le sue doti: forza, protezione della palla, presenza in area di rigore e a breve arriveranno anche gli strappi in campo aperto. Romelu vuole conquistarsi il futuro a Milano. L’Inter anche lo aspetta al 100% per giocarsela col Porto e per entrare nell’elite europea. Se poi Lukaku farà il Lukaku allora i dirigenti saranno ben contenti di ridiscutere col Chelsea un altro anno di prestito. Di sicuro lui ora ha un bisogno sfrenato di giocare. Tante partite e dal primo minuto a cominciare dalla Samp. Necessita di fiducia ed entusiasmo. Ha messo tutto se stesso in questo ritorno e finora la fortuna non lo ha premiato. Ma la storia non è ancora terminata. C’è tempo per scrivere il finale che Big Rom insegue perché il meglio deve ancora venire”, si legge.