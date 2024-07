Sky – Lukaku, priorità a Conte. Incontro a Milano tra Napoli e Buongiorno

Gianluca Di Marzio, su Sky, si è soffermato sul futuro dell'ex nerazzurro a cui non dispiacerebbe ritrovare il suo ex allenatore

"Perché il club azzurro e Conte si sono messi prima - ha spiegato il giornalista - e perché il feeling con Conte è chiaramente datato e molto importante. Il calciatore non chiude ad altre ipotesi come il Milan. Ma il Napoli e la pista che lo riporterebbe a giocare con Conte resta prioritaria per l'ex Inter". Intanto il club azzurro lavora su Buongiorno. Questa sera a Milano l'incontro di Manna, ds del club di De Laurentiis, con Riso, agente del calciatore: il calciatore è più vicino al club azzurro che si sta avvicinando alla richiesta del Toro.