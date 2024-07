Intervenuto a Radio Marte, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato della possibilità Romelu Lukaku per il Napoli: "Per lui vedo un grande problema: si chiama Osimhen. Antonio Conte ha un richiamo importante per il belga, ma resta da capire se il Milan sia così deciso, e non sono così convinto che sia l'alternativa principale".