Stampa Uk – Lukaku, tempo di decisioni difficili. Resterebbe a Londra ma…

Il calciatore belga non ha giocato neanche contro l'Everton e non è soddisfatto del suo impiego da parte di Tuchel: si parla di separazione amara per il Chelsea

Eva A. Provenzano

Non lo ha impiegato un'altra volta, neanche con l'Everton Lukaku è sceso in campo. Tuchel ha preferito mandare in campo Christian Pulisic e Hakim Ziyech e poi ha messo in campo Kovacic per sostituire Jorginho. Il belga è rimasto a guardare. Nelle sue ultime nove presenze con il Chelsea, l'attaccante ha giocato solo una volta da titolare. Nel 2022 non ha ancora segnato in campionato. L'ultima volta che ha giocato 90 minuti è stato a febbraio, nella gara contro il Crystal Palace quando ha fatto registrare la partita con meno tocchi effettuati in Premier League.

"Una risoluzione che porti alla separazione tra le parti sarebbe la cosa giusta per tutti - scrive il noto sito inglese Goal - anche perché il giocatore non è soddisfatto del suo impiego da parte di Tuchel e sta pensando ad altre opzioni. Il ritorno all'Inter è stato propagandato da più parti come la sua opzione preferita in Serie A. La preferenza di Lukaku, tuttavia, sarebbe quella di rimanere al Chelsea e rendere il suo secondo periodo al club più vincente del primo. Ma alla fine vuole avere il supporto dello staff tecnico per poter fare il suo meglio".

Nello stesso articolo si legge: "Improbabile che ciò accada se Tuchel resterà sulla panchina del club inglese. Perché n l'allenatore tedesco non è disposto ad adattare il suo stile di calcio per poter permettere a Lukaku di adattarsi. La cessione del giocatore dopo solo un anno dal ritorno a Londra, sarebbe una pillola amara per il club che potrebbe rincassare solo una parte dei soldi investiti per acquistarlo dall'Inter in estate. La situazione difficilmente cambierà nelle ultime cinque partite della stagione. Quindi è giunto il tempo di prendere una decisione difficile".

(Fonte: goal.com/en-gb)