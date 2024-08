Sky – Lukaku-Napoli: passi avanti sui diritti d’immagine

L'ex calciatore nerazzurro ha diversi contratti in essere a livello pubblicitario e De Laurentiis richiede i diritti per sé

Romelu Lukaku si avvicina alla firma col Napoli. Manca solo l'accordo totale sui diritti di immagine: come noto De Laurentiis chiede per sé i diritti di immagine dei suoi giocatori e in questo senso si sta ancora trattando. Il giocatore belga non vede l'ora di tornare a lavorare con Conte che lo aspetta a braccia aperte dopo aver conquistato lo scudetto, nel 2021, insieme all'Inter. E insieme l'avevano lasciata alla fine di quella stagione, uno per andare al Chelsea e l'altro al Tottenham.

Manca poco perché si ritrovino. Sono stati fatti passi in avanti anche sulla questione dei diritti d'immagine. L'attaccante, ha spiegato Di Marzio, ha tanti contratti in essere a livello di immagine. Nuovi contatti sono previsti anche domani per l'intesa definitiva anche su questo punto per far si che l'attaccante arrivi in Italia, possa svolgere le visite mediche e mettersi a disposizione dell'allenatore del club azzurro.