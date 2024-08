Romano – Lukaku-Napoli, a ore lo scambio dei documenti: cifre e dettagli

Romelu Lukaku è pronto a trasferirsi al Napoli. Ecco i dettagli riportati da Fabrizio Romano e Matteo Moretto: "Affare Lukaku-Napoli. I due club sono in contatto permanente per avviare la macchina burocratica. Nelle prossime ore ci sarà lo scambio dei documenti tra Napoli-Chelsea. Accordo chiuso al 100% come raccontato nella giornata di ieri. Romelu Lukaku firmerà un contratto di tre anni", si legge.