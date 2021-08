Lukaku e il domino punte con Mbappé, Cristiano Ronaldo e Icardi: la situazione

Cosa può succedere in caso di addio di Big Rom all'Inter: tutte le situazioni che riguardano i più forti attaccanti d'Europa

Erling Haaland in questa finestra di mercato non si muove. Il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di cederlo e per questo il Chelsea ha cambiato obiettivo per rinforzare l’attacco: occhi puntati sul grande ex, Romelu Lukaku . Un’operazione che può riguardare da vicino anche altri grandi attaccanti d’Europa.

“Lukaku è ingolosito dall’ingaggio, dalla possibilità di prendersi una rivincita in Premier League e di giocare nel Chelsea che lo acquistò ma non ebbe fiducia in lui quando era un giovane di prospettiva. In più il club di Abramovich è oggi sul tetto d’Europa, ha una capacità di spesa superiore al Barcellona, che non ha ancora rinnovato Messi, e al Real Madrid, il cui corteggiamento a Mbappé per questa stagione sembra destinato a restare senza effetti. Se Mbappé rimane dov’è, Cristiano Ronaldo non può andare al Psg e, a cascata, si blocca pure il rientro di Mauro Icardi in serie A”, si legge. Se dovesse sbloccarsi una di queste operazioni, però, si scatenerebbe un clamoroso giro di attaccanti.