Lukaku, fiducia dell’Inter incondizionata: avviati già contatti col Chelsea, i dettagli

Lasciarsi alle spalle una prima parte di stagione complicata e ripartire. È l'obiettivo di Romelu Lukaku travolto dalle critiche dopo le occasioni sciupate in Belgio-Croazia. Big Rom è in cerca di riscatto e lo farà all'Inter, squadra che più di chiunque altro crede nel belga. La fiducia del club nerazzurro nei confronti dell'attaccante è talmente alta che sarebbe pronto a confermare Romelu anche per la prossima stagione.

"Lukaku vuole scrollarsi un po' di polvere di dosso e puntare tutto sulla Serie A TIM e sulla Champions. Un progetto condiviso anche dalla dirigenza nerazzurra, che avrebbe già preso contatti con il Chelsea per un nuovo prestito anche per il prossimo anno", sottolinea Dazn. "Col club inglese esiste già un accordo di massimo raggiunto la scorsa estate, ma Marotta e Ausilio starebbero lavorando per un rinnovo (o prolungamento) del prestito del giocatore. A condizioni nuove, visti i recenti problemi fisici patiti dal bomber belga. L'Inter vorrebbe infatti uno "sconto" rispetto ai quasi 8 milioni (più 3 milioni di bonus) spesi per riportarlo a Milano, visto che con ogni probabilità il Chelsea non cederà terreno sull'ingaggio".