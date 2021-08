Inter, chi sostituirà Lukaku? Sky: “Offerto biennale a Dzeko. E per Zapata…”

L'accordo tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku è stato, di fatto, raggiunto: i nerazzurri ora cercano il sostituto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter e il Chelsea hanno raggiunto l'accordo per il passaggio ai Blues di Romelu Lukaku sulla base di 115 mln di euro . Ora, però, i nerazzurri dovranno sostituire Big Rom. Il primo nome in avanti è Duvan Zapata ma serve un incastro con il Chelsea e l'Atalanta, in quando la Dea punta Abraham, in uscita dal club inglese. Oggi l'Atalanta gioca un'amichevole contro il West Ham e potrebbe essere l'occasione per la dirigenza orobica per allacciare i contatti con il Chelsea.

Il secondo nome in avanti per l'attacco interista è Scamacca qualora la dirigenza voglia chiudere l'operazione in prestito. Il Sassuolo, ad oggi, non è disposto ad accettare tale formula. L'alternativa è Dzeko, al quale l'Inter ha offerto un biennale: il bosniaco, però, è legato alla Roma con un contratto, in scadenza 2022, ma di 7,5 mln netti d'ingaggio. L'affare non è semplice, anche perché poi la Roma dovrebbe trovare il sostituto ma è un nome da tenere in considerazione.