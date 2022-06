CorSera – Lukaku-Inter, affare possibile ma complicato: le condizioni necessarie

L’Inter si muove in parallelo su due fronti: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Due piste calde per l’attacco e il Corriere della Sera svela le condizioni necessarie per il ritorno di Big Rom in nerazzurro: “A oggi l’affare Lukaku è possibile ma complicato. Per riportare il belga a Milano serve un esborso economico non indifferente: l’ammortamento del costo dell’attaccante a bilancio per la stagione attuale è pari a 25 milioni. Il prestito non sarebbe dunque gratuito: per non generare una minusvalenza, il Chelsea dovrebbe ricevere almeno 25 milioni. Una spesa che difficilmente oggi l’Inter potrebbe sostenere“, si legge.