Lukaku-Inter, tra peso a bilancio e Decreto Crescita. “In caso di addio…”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza, dal punto di vista fiscale, un'eventuale partenza di Romelu Lukaku dall'Inter

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza, dal punto di vista fiscale, un'eventuale partenza di Romelu Lukaku dall'Inter. I nerazzurri lo pagarono 65 mln più 10 di bonus con una percentuale per la rivendita al Manchester United. A livello di ammortamento, però, si considera solo la parte legata al trasferimento fisso, quindi 65 mln di euro. Ecco la riflessione della Rosea:

"Ne deriva che attualmente “l’onere” residuo di Lukaku è di 39 milioni. Insomma, solo toccando quota 100 si realizzerebbe già una plusvalenza di 61 milioni, figuriamoci se (come chiede l’Inter) si arrivasse a quota 130... In questi conteggi va a incidere poi anche l’aspetto fiscale. Lukaku ha maturato i diritti del Decreto Crescita. Non ne ha usufruito nel 2019, bensì nel 2020. Se va via (come sembra) ad agosto inoltrato può maturare anche il secondo anno con il regime fiscale italiano, così i risparmi al 50% sulle tasse verrebbero confermati. Altrimenti il club perderebbe anche lo sconto dell’anno precedente".