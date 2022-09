Lukaku, il Chelsea e l’improbabile ritorno: “Se l’Inter decidesse di ricomprarlo…”

Il futuro di Romelu Lukaku. Aspettando il ritorno in gruppo a pieno regime con vista sulla Roma, ecco gli aggiornamenti da Gianluca Di Marzio su Big Rom in chiave mercato: “Come può tornare al Chelsea? Come potrebbe giocare ancora con la maglia dei Blues? Ha fatto di tutto per tornare all'Inter. Penso che Chelsea e Inter troveranno la soluzione migliore, magari un altro prestito, ma vedo improbabile un suo ritorno. In questo affare l'Inter ha pagato 8 milioni per il prestito e pagherebbe altri 10 milioni per un nuovo prestito il prossimo anno. Il prezzo andrebbe poi ad abbassarsi sempre di più se l'Inter decidesse di ricomprarlo”, ha detto a Sky.