Pedullà: “Inter, no a 10 mln per Lukaku: il motivo. Ma il ritorno è a un passo”

Si continua a trattare. Dialoghi in corso sull’asse Milano-Londra per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta e di Sportitalia, ne ha parlato così su Twitter dopo le dichiarazioni di Marotta: “E su Lukaku la conferma che non ci sono state call sabato, ma che è a un passo. E che l’Inter non ha accettato la richiesta di 10, è rimasta a 5, sa che Lukaku ha le carte in mano e vuole spendere il meno possibile”, si legge.