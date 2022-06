Lukaku-Inter, tempi non brevi. Big Rom esprimerà questo concetto al Chelsea

L'attaccante belga continua a spingere, vuole tornare a Milano

L'infortunio rimediato in nazionale (voci sempre più insistenti parlano di un interessamento ai legamenti con stop compreso tra le due e le quattro settimane), consente a Romelu Lukaku di concentrarsi completamente sul suo futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, Big Rom chiederà, di persona o on line, un summit con Tuchel e la Granovskaia. "Il concetto che esprimerà è chiaro: al Chelsea non vuole più giocare, specialmente fino a che in panchina ci sarà l'allenatore tedesco. Chiarirà che l'unica destinazione che vuole è l'Inter, ma difficilmente sarà accontentato subito".