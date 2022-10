GdS – Lukaku all’Inter a titolo definitivo: Marotta ha pronta questa strategia

La strategia di Beppe Marotta in casa Inter per il colpo Romelu Lukaku a titolo definitivo. Non già dalla prossima estate, ma dalla successiva. La Gazzetta dello Sport oggi entra nei dettagli della trattativa impostata sull’asse Milano-Londra, con il Chelsea che considera il belga fuori dai piani ed è pronto a sedersi nuovamente al tavolo con i nerazzurri.

Lukaku a titolo definitivo: ecco come

“Il prestito per questa stagione si è chiuso sulla base di 8 milioni di euro più 3 di bonus. Un prestito oneroso, ufficialmente solo per il 2022-23. È da qui che si ripartirà. L’Inter ha dalla sua quell’intesa non scritta per un altro anno a Milano, ma può lavorare a qualcosa di più importante sapendo che il Chelsea per ora non ha nessuna forte motivazione a riprendersi Lukaku: le cose da qui a fine stagione potrebbero anche cambiare, ma a Stamford Bridge il belga sembra proprio un capitolo chiuso. Un’altra stagione con prestito oneroso, garantendo almeno altri 10 milioni di euro e continuando a pagare l’ingaggio del giocatore, è la base da cui ricominciare a discutere. Con l’obiettivo di inserire almeno un diritto di riscatto a favore dei nerazzurri nell’estate 2024 e puntare ad un ritorno del belga a Milano in via definitiva.