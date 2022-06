Lukaku, sì all’ingaggio ridotto a queste cifre. Tra Inter e Chelsea c’è questa distanza

Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare all’Inter. Anche Libero oggi lo sottolinea e si sofferma in particolare sui dettagli dell’operazione sull’asse Milano-Londra: “L’Inter esce allo scoperto per Romelu Lukaku o forse non si era mai nascosta. Il giocatore ha già accettato di ridursi l’ingaggio, passando dai 12 milioni netti percepiti a Londra ai 9 che garantirà l’Inter, mentre i due club discutono sul costo del prestito: la richiesta è di 15 milioni, l’offerta di 5. Insomma, le condizioni per arrivare a un accordo sembrano esserci”, sottolinea il quotidiano oggi.