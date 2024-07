Lukaku aspetta il Napoli e manda segnali social a Conte

Il belga non partirà per la tournée americana con il Chelsea perché nel suo futuro non c'è il club inglese ma ancora la Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 luglio 2024 (modifica il 23 luglio 2024 | 23:45)

È in pratica una storia d'amore mai finita. Lukakue Conte si sono lasciati in buoni rapporti e stanno per tornare insieme. Anzi, insieme hanno lasciato l'Inter dopo lo scudetto vinto nella stagione 2021. Al club nerazzurro poi è arrivato Inzaghi, Romelu è tornato per un anno, ha sfiorato la vittoria della Champions League e poi ha chiuso con la squadra che aveva voluto fortemente ritrovare. Adesso ritroverà l'allenatore che gli ha fatto vincere un titolo importante e gli sa dare la forza fisica e mentale che gli serve per essere se stesso.

In attesa che il PSG prenda Osimhen dal Napoli lui si allena per farsi trovare pronto. Non parte per la tournée negli States con il Chelsea - che chiede almeno 30 mln per cederlo - e aspetta la chiamata del club italiano. Intanto manda segnali di attenzione al tecnico azzurro con i like sui social. Dal suo profilo ha cancellato ogni riferimento alla sua vita calcistica, solo qualche foto della sua vita privata è rimasta sulla sua bacheca. Ha intenzione di ricominciare da capo. E manda segnali a chi può dargli l'ennesima occasione.