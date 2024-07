Il suo rapporto con il Chelsea non è mai decollato e anche quest'anno, dopo aver giocato all'Inter e alla Roma, non giocherà al club inglese. Giocherà al Napoli. O almeno, lui ha trovato con il club di De Laurentiis un accordo che lo porterebbe alla corte di Conte, il suo preferito tra gli allenatori, e per giocare con lui si è ridotto pure l'ingaggio. Vuole ricominciare da capo e questa, come riporta Skysport, potrebbe essere la settimana decisiva del suo approdo alla squadra partenopea. Perché sono anche i giorni della cessione di Osimhen al PSG. Il suo addio apre all'arrivo di Lukaku che ha già detto sì al club italiano: si parla di un contratto triennale a sei mln a stagione. Ma serve l'accordo con i Blues pronti a chiedere per il suo cartellino 35 mln. Non è la cifra che vuole spendere De Laurentiis.