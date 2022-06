L’aneddoto di Barzaghi (Sky): “Chiesi a Lukaku di Milan o Juve, mi rispose così”

Un interessante aneddoto raccontato da Matteo Barzaghi, che a fine dicembre intervistò Romelu Lukaku per Sky Sport

Un interessante aneddoto raccontato da Matteo Barzaghi, che a fine dicembre intervistò Romelu Lukaku per Sky Sport. Lo svela lo stesso giornalista, dall’esterno della sede dell’Inter: “Quando ha fatto l’intervista, Romelu Lukaku era già con la testa a Milano. Aveva già capito che il suo cuore era a Milano e batteva solo per l’Inter tanto è vero che quando gli chiesi: “Milan o Juve?”. Lui rispose: “Mai, mai, mai, mai, mai, cinque volte”. Fosse stato per lui, Lukaku sarebbe tornato all’Inter già a gennaio. Aveva già deciso”, le sue parole.