Barzaghi: “Aspetto conferme, ma occhio a Lukaku. Da Londra possono arrivare novità importanti”

Sul suo canale YouTube, il giornalista Sport Mediaset, Marco Barzaghi, ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Romelu Lukaku

"Il megascoop non è completo, arriva da Londra. Vi do questi indizi perché si sta aprendo il vaso di Pandora. Attenzione anche a quello che sta succedendo sul fronte Lukaku. Ieri era il suo compleanno e Pastorello, il suo agente di sempre, gli ha fatto gli auguri. Lui non ha messo nemmeno un like e poi ha rilasciato quelle parole su Instagram. Attenzione. Come spesso vi dico, aspettiamo conferme. Ma il megascoop londinese potrebbe avere connotati veramente importanti, devastanti".