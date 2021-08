Inter, Lukaku parte destinazione Chelsea: “Ai tifosi manderò un messaggio tra qualche giorno”

Si è di fatto conclusa, dopo due anni, l'avventura all'Inter di Romelu Lukaku: l'attaccante è in partenza per Londra

Si è di fatto conclusa, dopo due anni, l'avventura all'Inter di Romelu Lukaku. Come testimoniato dal video, infatti, l'attaccante belga è in partenza in questi minuti da Linate per raggiungere Londra, dove lo aspetta il Chelsea, che ha sborsato 115 milioni di euro per riportarlo in Premier League.