Contatto Inzaghi-Lukaku: “Addio all’Inter? Rom non ci pensa nemmeno”

Romelu Lukaku non contempla un addio all'Inter in questa sessione di mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che riferisce del contatto avvenuto tra l'attaccante belga e il nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi:

"... Non è perciò un caso che il belga sia stato il primo elemento della rosa a essere stato contattato da Simone Inzaghi che, pur conscio delle inevitabili cessioni che il suo spogliatoio subirà per ragioni di bilancio, considera l’attaccante 28enne come centrale nel progetto. Lukaku da parte sua a Milano sta bene e nonostante l’addio traumatico del suo tecnico mentore non sembra contemplare a ora una prematura partenza da Appiano".