L’Inter chiama Lukaku a esporsi: la posizione strategica del club

Sono ore caldissime per il futuro di Big Rom, corteggiato dal Chelsea campione d'Europa in carica: l'Inter ha le idee chiare

L’Inter è in attesa su due fronti: del rilancio del Chelsea per Romelu Lukaku, ma anche di conoscere la volontà dell’attaccante belga. Possibili sviluppi sono attesi già nelle prossime ore, il fronte Lukaku è caldissimo. Come riportato da Calciomercato.com, “la posizione del club nerazzurro è chiarissima: Lukaku non è un calciatore in uscita, se poi sarà lui a chiederci di andare via, ci comporteremo di conseguenza. Posizione strategica quella del club nerazzurro, che però chiama il calciatore ad esporsi e anche a farlo presto, perché siamo a meno di 20 giorni dall’avvio del campionato e uno come Lukaku devi rimpiazzarlo bene”, si legge.