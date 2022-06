Lukaku torna all’Inter, ecco il più potente alleato. E c’è questo traguardo da tagliare

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Il Corriere della Sera torna sulle cifre dell’operazione con il Chelsea e non solo, parla anche degli obiettivi per la prossima stagione: “Il traguardo da tagliare è lo scudetto della seconda stella, ci proverà con indosso la maglia numero 90, il 9 resta a Dzeko. Un’operazione impossibile diventata reale, messa in piedi da Lukaku, agente di sé stesso e coraggioso, lo scorso dicembre, a raccontare il suo disagio al Chelsea in un’intervista a Matteo Barzaghi di Sky Sport: il principio di tutto. Il suo più potente alleato sarà l’allenatore, Simone Inzaghi.

Lukaku arriva in prestito per un anno, l’Inter pagherà 8 milioni più 4 di bonus ai Blues. Pur di tornare Lukaku si è tagliato lo stipendio, da 12 a 8,5 milioni netti: un sacrificio per amore dell’Inter, per sentirsi di nuovo Big Rom, dopo la cupa stagione al Chelsea. Aveva ceduto lo scettro, lo riprende per essere ancora Re di Milano”, si legge.