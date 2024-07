Aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku in chiave Napoli: ecco le novità da Fabrizio Romano su Big Rom e Conte

Aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku in chiave Napoli. Come riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante belga dà priorità assoluta al Napoli e sta aspettando che Victor Osimhen lasci il club in questa finestra di mercato.